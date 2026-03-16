Депутат предложил платить отцам 500 тыс. рублей за участие в уходе за детьми
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает ввести новую меру поддержки семей: выплачивать отцам 500 тыс. рублей при рождении второго и последующих детей, если они участвуют в уходе за ребенком.
Предложение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
«Прошу рассмотреть возможность введения дополнительной меры государственной поддержки — программы "Папин капитал" за вовлеченное и ответственное отцовство. При рождении второго ребенка (и следующих детей) предлагается предусмотреть возможность выдачи дополнительного денежного сертификата на имя отца в размере 500 тыс. рублей, если он подтвержденно принимал участие в уходе за малышом в первые, самые непростые для семьи, годы жизни ребенка», — говорится в обращении.
Подтверждением такого участия будет, например, оформление отпуска по уходу за ребенком. Эти данные фиксируются в системе СФР, их может подтвердить работодатель, добавил Чернышов.
Такая мера может усилить участие отцов в воспитании детей и поддержать семьи с двумя и более детьми.
