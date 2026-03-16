❔ Как быть с НДС, если заказчик при оплате пишет «без НДС»

Указание «без НДС» в платежке не влияет на обязанность продавца рассчитать и заплатить НДС.

ИП с НДС по ставке 5% выставляет заказчику УПД и счет. Заказчик оплачивает всю сумму, но при оплате в назначении платежа пишет «без НДС».

Имеет ли это значение для продавца, спросил ИП в чате ФНС.

Указание «без НДС» в платежном поручении не влияет на обязанность налогоплательщика-продавца исчислить НДС и, соответственно, уплатить его в бюджет, ответили налоговики.

Подробнее о том, как работать с НДС в 2026 г., расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2026». Вы научитесь рассчитывать НДС, делать вычеты, формировать счета-фактуры и заполнять декларацию.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 26 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.