❔ Как быть с НДС, если заказчик при оплате пишет «без НДС»
ИП с НДС по ставке 5% выставляет заказчику УПД и счет. Заказчик оплачивает всю сумму, но при оплате в назначении платежа пишет «без НДС».
Имеет ли это значение для продавца, спросил ИП в чате ФНС.
Указание «без НДС» в платежном поручении не влияет на обязанность налогоплательщика-продавца исчислить НДС и, соответственно, уплатить его в бюджет, ответили налоговики.
