Кабмин определил список профессий для обеспечения технологической независимости

В перечне свыше 500 профессий и специальностей. По ним пересмотрят образовательные программы.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 7 марта 2026 года №457-р. Документ утверждает перечень профессий и специальностей для обеспечения технологической независимости.

Всего в списке больше 500 профессий и специальностей, их объединили в направления, в числе которых: информатика и вычислительная техника, электроника, наноэлектроника, радиотехника и системы связи, криптография, фотоника, биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика, авиационная и ракетно-космическая техника, мехатроника и робототехника, медицина и фармацевтика.

Распоряжение станет основой для изменения образовательных программ по профессиям и специальностям, которые оказались в списке.

«Вызовам технологического лидерства должны будут отвечать программы среднего профессионального образования, а также вузовские программы бакалавриата, магистратуры, специалитета и ординатуры», — сказано на сайте кабмина.

Кроме того, в список вошли около 400 научных специальностей. Например, в направлении искусственный интеллект и машинное обучение, физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника, лазерная физика, кристаллография, электрохимия, вирусология, интеллектуальные транспортные системы.