Эксперт: сохранение ключевой ставки 15,5% — это сомнительное решение

Чтобы не замедлять экономику еще сильнее, Центробанку придется продолжить снижение ключевой ставки. В базовом сценарии — до 15% годовых, а в более смелом — до 14,5%.

Эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе рассказала «Клерку», что совет директоров Центробанка на заседании по ключевой ставке 20 марта 2026 года вероятнее всего продолжит движения к более мягкой денежно-кредитной политике.

Ключевую ставку могут снизить на 0,5% — с 15,5% до 15% годовых, а также не исключено, что регулятор пойдет на сильный шаг, опустив ставку сразу на 1%.

«Сохранение ставки — сомнительное решение, учитывая замедляющуюся экономику. Но если рассматривать инструменты под этот вариант решения, то стоит обратить внимание на фонды денежного рынка, облигации с плавающим купоном (флоутеры) и короткие облигации», — сказала Ольга Гогаладзе.

В период снижения ключевой ставки для сохранения сбережений будет интересны облигации с фиксированным купоном и длинной дюрацией, поскольку цена таких ценных бумаг растет при снижении ставки. Кроме того, инвесторы обратят внимание на акции закредитованных компаний, ведь удешевление кредитов снизит их долговую нагрузку.

