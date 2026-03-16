Эксперт: сохранение ключевой ставки 15,5% — это сомнительное решение
Эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе рассказала «Клерку», что совет директоров Центробанка на заседании по ключевой ставке 20 марта 2026 года вероятнее всего продолжит движения к более мягкой денежно-кредитной политике.
Ключевую ставку могут снизить на 0,5% — с 15,5% до 15% годовых, а также не исключено, что регулятор пойдет на сильный шаг, опустив ставку сразу на 1%.
«Сохранение ставки — сомнительное решение, учитывая замедляющуюся экономику. Но если рассматривать инструменты под этот вариант решения, то стоит обратить внимание на фонды денежного рынка, облигации с плавающим купоном (флоутеры) и короткие облигации», — сказала Ольга Гогаладзе.
В период снижения ключевой ставки для сохранения сбережений будет интересны облигации с фиксированным купоном и длинной дюрацией, поскольку цена таких ценных бумаг растет при снижении ставки. Кроме того, инвесторы обратят внимание на акции закредитованных компаний, ведь удешевление кредитов снизит их долговую нагрузку.
