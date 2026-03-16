Прабабушек и прадедушек предлагается признать близкими родственниками

Сейчас, если прабабушка дарит правнуку квартиру, нужно платить НДФЛ, так как подарок не от близкого родственника.

Прабабушки и прадедушки должны получить статус близких родственников для правнуков.

Такое предложение направила главе Минюста Константину Чуйченко депутат Татьяна Буцкая.

Сейчас Семейный кодекс не относит прабабушек и прадедов к категории близких родственников. Но президентом поставлена цель увеличения ожидаемой продолжительности жизни в РФ в ближайшие десять лет до 81 года, указала депутат.

«Следовательно, в нашей стране с каждым годом будет появляться все больше людей, имеющих возможность дожить до появления правнуков в качестве своих прямых родственников третьей степени родства. В этой связи обоснованным выглядит поступающее от граждан предложение <…> признать прабабушек и прадедушек с одной стороны, правнуков – с другой, близкими родственниками и вменить им взаимные обязанности по содержанию в связи с нетрудоспособностью», — говорится в обращении.

Татьяна Буцкая добавила, что запрос возник из реальной истории, когда прабабушка подарила правнуку квартиру. По этому объекту пришлось платить налог, поскольку по закону они не были близкими родственниками.

«Мы на уровне наших основополагающих нормативно-правовых актов, в том числе Семейного кодекса, прабабушек и прадедушек неверно выносим за скобки родственных связей», — пояснила она.

Речь идет не только о налогах, но и о других жизненных ситуациях, добавила депутат.