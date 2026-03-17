Предприниматели из моногородов получили почти 300 млн рублей

На инвестиционные и оборотные цели предприниматели из моногородов и особых экономических зон могут получить льготное финансирование.

По программе Корпорации МСП и Минэкономразвития предприниматели из моногородов привлекли 288 млн рублей льготного финансирования.

Эти средства позволят бизнесу стабильно работать и развиваться в сфере производства и поставок промышленного оборудования, сельского хозяйства, торговли и услуг.

Программа поддержки для малого и среднего бизнеса из моногородов и ОЭЗ началась в конце 2025 года.

«В фокусе нашего внимания, прежде всего, промышленные компании, поддержка которых обеспечит развитие экономики регионов, создание новых рабочих мест и будет способствовать повышению уровня жизни людей. В этом году общий объем финансирования по программе составит порядка 1 млрд рублей», — сказал заместитель министра экономического развития Святослав Сорокин.

В 2026 году первыми получателями льготных кредитов стали предприятия из Каменск-Уральского Свердловской области и города Дагестанские Огни. Они привлекли больше 74 млн рублей.

С ноября 2025 года на специальных условиях финансирование на сумму свыше 288 млн рублей получили 12 предприятий, еще восемь МСП получили банковские гарантии на 190 млн. Предприниматели направили деньги как на инвестиционные проекты, так и на оборотные цели.

Программой могут воспользоваться предприятия из 26 моногородов и 28 прилегающих особых экономических зон.