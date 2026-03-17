Верховный суд: арбитражный управляющий должен получать сведения из транспортного реестра бесплатно

Арбитражный управляющий счел, что взимание платы за сведения из транспортного реестра — это препятствие его деятельности. ВС РФ согласился и признал это положение недействительным.

Арбитражный управляющий подал в Верховный суд заявление, чтобы признать частично недействующим абзац первого пункта 35 Правил ведения государственного реестра транспортных средств из постановления правительства от 27 декабря 2019 г. № 1874.

В этой части сказано, что арбитражные управляющие могут получить сведения из реестра транспортных средств, но только за плату. Истец заявил, что такой барьер в виде взимания платы препятствует его деятельности.

«Верховный суд удовлетворил требования и признал недействующим оспариваемое положение со дня вступления решения Верховного суда в законную силу», — сказано на сайте ВС.

Теперь арбитражные управляющие смогут получать сведения из госреестра транспортных средств бесплатно.