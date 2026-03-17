Облигации и акции всех типов будут торговаться в выходные на Мосбирже

Инвесторы смогут проводить сделки с ОФЗ, корпоративными и юаневыми облигациями по субботами и воскресеньям.

28 марта 2026 года Мосбиржа допустит облигации всех типов к торгам в субботу и воскресенье. Инвесторы смогут заключать сделки с корпоративными ценными бумагами, ОФЗ и облигациями в юанях.

«В дополнительную сессию выходного дня инвесторам на Московской бирже будут доступны все акции и все облигации, допущенные к основной торговой сессии. В общей сложности в выходные будут доступны более 4 тыс. акций, биржевых фондов и облигаций», — сказано на сайте торговой площадки.

Торги облигациями будут проходить в выходные с 9:50 до 19:00 мск. Ценовые границы установят в размере 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Среднегодовой объем торгов акциями в выходные составил 7,7% от объема сделок в будни, а фьючерсами и опционами — 2,1%.