Россия и Кения заключат соглашение по трудовой миграции

На 2026 год трудовые мигранты из Кении работают в России в полном соответствии с законодательством и на добровольной основе.

Россия и Кения заинтересованы в заключении соглашения о трудовой миграции.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Господин министр сегодня высказал заинтересованность в том, чтобы между нашими странами заключить соглашение о трудовой миграции, чтобы поставить эту работу, работу по предоставлению рабочих мест для граждан стран — партнеров России, на такую постоянную устойчивую основу. Мы этим будем заниматься», — заявил Лавров.

Он добавил, что сейчас трудовые мигранты, в том числе граждане Кении, работают в России в полном соответствии с законодательством и только на добровольной основе.