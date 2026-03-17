СДМ Банк получил предупреждение от ФАС за нарушения на рынке вкладов

В Федеральную антимонопольную службы (ФАС) поступила жалоба на признаки недобросовестной конкуренции в действиях ПАО «СДМ Банк».

Заявитель открыл в банке срочный вклад «Накопительный счет», условия которого предусматривали размещение денежных средств с возможностью пополнения без ограничения сроков. Однако впоследствии такая функция оказалась недоступна.

Банк объяснил, что пополнять вклад было можно с момента открытия, но позже вышел внутренний приказ организации, которые отменил это.

«ПАО "СДМ Банк" привлекало клиентов условием возможного пополнения банковского вклада, но впоследствии ухудшило его потребительские свойства. Граждане, заключая договоры и рассчитывая в дальнейшем получить доход от дополнительно внесенных денежных средств, лишились этого условия», — сказано на сайте ФАС.

Ведомство считает, что банк нарушает антимонопольное законодательство, поэтому отправили организации письмо о важности добросовестного поведения. В течение 5 дней банк обязан вернуть возможность пополнять действующие вклады. Об этом нужно уведомить клиентов в течение 10 дней с момента получения предупреждения.