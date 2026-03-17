❔ Где искать электронную подпись, если документ от налоговой не подписан

Электронная подпись может быть в том же файле или в отдельном.

Решение налоговой пришло по ТКС без подписи. Что является подтверждением того, что документ подписан, спросили в чат ФНС.

«Электронная подпись может быть прикрепленной, открепленной и встроенной», — ответили налоговики.

В соответствии со ст. 2 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ об электронной подписи, электронная подпись – это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Открепленная (или отсоединенная) подпись создается отдельно от подписываемого файла (документа). В результате получаются два файла: исходный документ и файл подписи.

Прикрепленная подпись представляет собой единый файл, содержащий исходный документ и его электронную подпись. Это достигается за счет форматов, которые поддерживают встраивание данных.

Встроенная подпись добавляется непосредственно в структуру файла, но в отличие от прикрепленной, не создает отдельный контейнер, пояснили в чате ФНС.

