Можно ли оформить одно согласие на передачу персданных нескольким третьим лицам

Если согласие оформляют не в письменной форме и информируют субъекта персональных данных, можно оформить одно согласие.

Эксперт Роскомнадзора ответила на вопрос – допустимо ли в рамках одной цели в одном согласии указать два третьих лица, которым передаются персональные данные.

При обработке персональных данных на основании согласия не в письменной форме (в случаях, установленных ч. 4 ст. 9 закона о персданных) и обеспечении информированности субъекта ПД о перечне лиц, которым передадут персональные данные, это не противоречит законодательным требованиям, ответила начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности РКН Анна Кононенко.

Эксперт ранее объясняла, когда не нужно брать согласие на обработку персональных данных.

Подробнее о том, как заполнить новую форму согласия на обработку персданных в 1С:ЗУП, расскажем на онлайн-курсе «Новые правила по защите персданных - 2026». Вы узнаете, что относится к персданным, научитесь их обрабатывать и хранить, внесете изменения на свой сайт, чтобы избежать претензий Роскомнадзора.

Цена курса со скидкой 67%: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 4 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».