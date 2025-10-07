РКН сообщил, когда не нужно брать согласие на обработку персональных данных

Если персданные обрабатываются в объеме, необходимом для заключения и исполнения договора – получать согласие не нужно.

Эксперту Роскомнадзора задали вопрос – всегда ли нужно получать отдельное согласие на обработку персональных данных (ПД).

Например, если фирма заключает договоры с клиентами и подписывает их вручную либо обменивается сканами, должно ли к договору прилагаться согласие на обработку как отдельный документ.

И нужно ли в таком случае иметь политику обработки ПД.

«Если персональные данные обрабатываются в объеме, необходимом для заключения и исполнения договора, дополнительное согласие не требуется», — ответила начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора Анна Кононенко.

Такой же подход применяется ко всем правовым основаниям, предусмотренным в подп. 2-11 ч. 1 ст. 6 закона о ПД.

Составление документа, определяющего политику в отношении обработки персданных, и обеспечение неограниченного доступа к документу, — это отдельная обязанность оператора в силу ч. 2 ст. 18.1 закона № 152-ФЗ. Для юрлиц такой документ также должен соответствовать требованиям п. 2 ч. 1 ст. 18.1 закона.

Ранее эксперт РКН рассказала, когда можно поручить обработку персданных без согласия субъекта.

