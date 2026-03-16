Финляндия планирует приостановить применение налогового соглашения с Россией

Финляндия может с 1 июля 2026 года выключить налоговое соглашение с Россией целиком. Правительство уже внесло предложение, теперь слово за президентом — а для бизнеса и физлиц это риск окончательной потери договорных налоговых льгот между двумя странами.

12 марта 2026 года правительство Финляндии предложило приостановить применение соглашения между Финляндией и Россией об избежании двойного налогообложения с 01 июля 2026 года. Теперь окончательное решение должен принять президент Финляндии.

Речь идет о соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 1996 года:

— Вступило в силу 28 ноября 2002 года.

— Применяется в отношении налогов с 01 января 2003 года.

С российской стороны действие статей 5 - 21 и 23 этого соглашения приостановлено:

— Указом президента от 08 августа 2023 года № 585 "О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения".

— Федеральным законом от 19 декабря 2023 года № 598 "О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения".

Несмотря на это, Финляндия до сих пор продолжала применять соглашение в полном объеме.

Теперь финские власти предлагают приостановить применение соглашения полностью. Если решение будет принято, приостановление начнет действовать с 1 июля 2026 года.