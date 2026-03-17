Миронов предлагает увеличить выплату при рождении ребенка

На 2026 год единовременное пособие составляет 28 450 рублей. Предлагается повысить его до 50 тысяч.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект об увеличении единовременного федерального пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Об рассказал депутат Сергей Миронов.

Проект предусматривает изменения в закон о госпособиях гражданам, имеющим детей.

Изначально в законе размер пособия установлен в 8 тысяч, но в 2026 году выплата с учетом индексаций составляет 28 450 рублей.

«Предлагаю увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка с 28,4 тыс. до 50 тыс. рублей. Такая мера поможет устранить региональное неравенство и обеспечит более весомую поддержку для всех семей с маленькими детьми», — заявил Миронов.

Сейчас в некоторых регионах выплачивают и региональное пособие, но круг получателей и размер выплат отличается.

«А в большинстве российских регионов пособие не выплачивают, и граждане могут рассчитывать только на федеральное пособие в размере 28,5 тыс. рублей», — пояснил парламентарий.

Он напомнил о расходах родителей в первые месяцы жизни ребенка – нужно купить коляску, кроватку, одежду, памперсы, автокресло и многое другое.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.