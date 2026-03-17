📃 На Госуслугах запустили сервис выдачи справок о выплатах на погашение ипотеки

ДОМ.РФ и Минцифры запустили сервис выдачи справок о выплатах средств на погашение ипотеки для многодетных семей на Госуслугах.

Такая справка подтверждает получение выплаты, ее размер и дату перечисления денег банку. Ее можно подавать, например, в налоговую для расчета размера имущественного вычета, в соцзащиту для получения региональных мер поддержки и т. д.

Справку можно заказать независимо от даты получения выплаты и способа подачи заявления — через Госуслуги или банк-кредитор. У справки нет срока действия, ее можно использовать в любое время.

«Теперь многодетные семьи смогут в короткие сроки получить справку о выплате на погашение ипотеки: документ формируется в автоматическом режиме и приходит в личный кабинет на Госуслугах», — сказала управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

С 2019 года ДОМ.РФ выступает оператором программы по выплатам многодетным семьям: им полагается до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Мерой поддержки воспользовалось уже более 945 тыс. многодетных семей, объем выплат превысил 420 млрд рублей.