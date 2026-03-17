✅ Что делать, если доход на УСН превысил лимит для НДС: инструкция от налоговой

Если превысили лимит – возникает обязанность рассчитывать и платить НДС, формировать и подавать соответствующую отчетность.

УФНС рассказало, что делать бизнесу на УСН, чей совокупный доход превысил установленный для целей НДС порог.

Налоговики подготовили пошаговый алгоритм:

Этап Что делать Шаг 1 Выбрать ставку НДС: общеустановленную (0%, 10%, 22%) – с правом на вычет;

пониженную (5%, 7%) – без права на вычет входного НДС. Выбранную ставку применяют ко всем операциям, которые облагаются НДС, независимо от того, кто покупатель. Нельзя к одним и тем же операциям применять то пониженные, то общеустановленные ставки НДС. Шаг 2 Пересмотреть длящиеся контракты. Шаг 3 Определить момент начала исчисления НДС: с месяца, следующего за превышением лимита. Шаг 4 Начать выставлять счета-фактуры, вести книгу покупок и книгу продаж, журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур (по посредническим операциям). Шаг 5 Представить декларацию НДС по ТКС не позднее 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом (кварталом). Шаг 6 Уплатить НДС по итогам квартала – тремя платежами по 1/3 суммы налога 28-го числа каждого из трех следующих за налоговым периодом месяцев.

К плательщикам на УСН не применяется ответственность за непредставление в установленный срок декларации НДС за налоговый период, когда впервые стали исполнять обязанности плательщика НДС.

Это установлено постановлением Правительства от 23.04.2025 № 530, напомнили налоговики.

