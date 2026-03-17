✅ Что делать, если доход на УСН превысил лимит для НДС: инструкция от налоговой
УФНС рассказало, что делать бизнесу на УСН, чей совокупный доход превысил установленный для целей НДС порог.
Налоговики подготовили пошаговый алгоритм:
Этап
Что делать
Шаг 1
Выбрать ставку НДС:
Выбранную ставку применяют ко всем операциям, которые облагаются НДС, независимо от того, кто покупатель. Нельзя к одним и тем же операциям применять то пониженные, то общеустановленные ставки НДС.
Шаг 2
Пересмотреть длящиеся контракты.
Шаг 3
Определить момент начала исчисления НДС: с месяца, следующего за превышением лимита.
Шаг 4
Начать выставлять счета-фактуры, вести книгу покупок и книгу продаж, журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур (по посредническим операциям).
Шаг 5
Представить декларацию НДС по ТКС не позднее 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом (кварталом).
Шаг 6
Уплатить НДС по итогам квартала – тремя платежами по 1/3 суммы налога 28-го числа каждого из трех следующих за налоговым периодом месяцев.
К плательщикам на УСН не применяется ответственность за непредставление в установленный срок декларации НДС за налоговый период, когда впервые стали исполнять обязанности плательщика НДС.
Это установлено постановлением Правительства от 23.04.2025 № 530, напомнили налоговики.
