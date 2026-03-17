Число инспекторов сократилось из-за искусственного интеллекта и дронов

Если раньше инспекторы Росреестра находили 7 тысяч незаконных построек в год, то сейчас ИИ позволяет обнаружить до 40 тысяч таких объектов в день.

В 2025 году власти сократили штат контрольных ведомств на 10%. Теперь проверками бизнеса стали чаще заниматься дроны и нейросети. Новые технологии активно применяют Росреестр, Россельхознадзор и Росприроднадзор.

Например, предприниматель в приложении «Инспектор» может показать объект по видеосвязи, а проверяющий сделает свои выводы и даст оценку ситуации.

Оптимизация сотрудников идет вместе с повышением оплаты труда инспекторов. В некоторых случаях штат перераспределяли, чтобы создать территориальные органы в новых регионах. Также сотрудников обучают новым технологиям, на обучение уже подали свыше 6 тыс. заявок. Об этом пишут «Известия».

По данным Росреестра, с 2019 года в ведомстве число сотрудников сократилось на 30% — до 2 тыс. человек. Теперь обследованием больших территорий и выявлением нарушений земельного законодательства занимаются с помощью 151 дрона, вместе с подведомственными структурами их почти 500.

Искусственный интеллект применяют для поиска объектов без регистрации. Например, сервис «Умный кадастр» находит до 40 тыс. таких построек в день. Для сравнения, за год раньше находили только 7 тыс. объектов.

Всего в 2025 году ведомства провели 273 тыс. проверок бизнеса, что на 7% меньше, чем в 2024-м. Количество проверок за шесть лет сократилось почти в шесть раз.

