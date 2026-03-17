Григоренко: число проверок сократилось на 20 тысяч

В 2025 году инспекторы провели 273 тыс. проверок, что на 20 тыс. меньше, чем в 2024 году.

«Главным итогом 2025 года в сфере контроля и надзора стал окончательный переход на риск-ориентированный подход при назначении проверок», — заявил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Риск-ориентированный подход предполагает, что проверка будет только в том случае, если есть большая вероятность нарушений. В остальных случаях — будет профилактический визит. Власти заявляют, что главная цель — не зафиксировать нарушение, а предупредить его.

Проверки, назначенные с учетом риск-ориентированного подхода, оказались эффективными на 88%. До начала реформы в 2019 году этот показатель был ниже 40%.

Больше 50 тыс. проверок в 2025 году провели дистанционно через мобильное приложение «Инспектор». Им пользовались в 25 раз чаще, чем в 2024 году. Кроме того, в 68 раз увеличилось число проверок применением БПЛА (6,8 тыс.).

Обжаловать результаты проверок можно до суда на портале Госуслуги, сейчас это доступно для всех видов госконтроля. По итогам 2025 года число обращений сократилось до 16% от общего количества (7 тыс.). Время рассмотрения жалоб уменьшилось в 1,4 раза и занимает в среднем восемь рабочих дней.