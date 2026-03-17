Депутаты хотят уравнять доли всех детей в жилье, которое купили за счет маткапитала

На 2026 год закон не указывает конкретные доли детей в жилье, купленном за счет материнского семейного капитала. Чтобы не было разногласий, депутаты предлагают сделать эти доли равными для всех детей в семье.

17 марта 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому доли всех детей в жилом помещении, приобретенном с использованием средств материнского капитала, должны быть равными.

«Оформление доли ребенку в жилом помещении является не только юридической обязанностью, но и гарантией его законных прав в будущем, например, в случае продажи квартиры или ее наследования», — сказано в пояснительной записке.

Доли каждого члена семьи в общем имуществе должны выделяться пропорционально средствам материнского семейного капитала — в течение шести месяцев после погашения кредита и снятия обременения с жилья. Это значит, что если изначально в семье было двое детей, а к моменту погашения ипотеки родился третий, он тоже будет иметь право на долю.

Однако закон не указывает конкретные размеры долей в собственности, семьи могут определить их по взаимному согласию. При этом могут возникнуть ситуации, когда дети окажутся в неравном положении из-за того, что в жилье доля первого ребенка станет больше второго и последующих детей.

Чтобы таких проблем не было, депутаты предложили сделать доли детей в жилье автоматически равными.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.