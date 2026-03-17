💬 Россияне переходят на тарифы с СМС из-за перебоев в работе мессенджеров
Около 21% россиян поменяли тариф мобильной связи из-за сбоев в работе мессенджеров.
Такие результаты в ходе опроса получил финансовый маркетплейс «Выберу.ру».
«По данным исследования, 21% опрошенных россиян уже сменили тариф мобильной связи после того, как столкнулись с перебоями в работе привычных мессенджеров. Еще 17% рассматривают такую возможность в ближайшие месяцы. Пользователи переходят с тарифов где есть только интернет и звонки на пакеты, где включены СМС», — сказано в сообщении.
62% респондентов тариф не меняют, а ищут альтернативные способы общения.
28% опрошенных скачали новые мессенджеры, а 19% стали чаще звонить. Еще 14% перешли к общению через соцсети, в основном на сообщения во «ВКонтакте». Еще 9% стали чаще использовать электронную почту по работе, а 12% заявили, что в принципе сократили объем онлайн-общения.
Разные поколения отреагировали по-разному:
Возраст
Реакция
18-24 лет
41% активно пробуют новые мессенджеры, а 23% используют сразу несколько сервисов параллельно
25-35 лет
Комбинируют разные каналы связи
35-45
Вернулись к переписке во «ВКонтакте»
Старше 45 лет
Стали чаще пользоваться телефонными звонками и СМС
В опросе участвовали 3 тыс. россиян.
