💬 Россияне переходят на тарифы с СМС из-за перебоев в работе мессенджеров

Около 21% россиян поменяли тариф мобильной связи из-за сбоев в работе мессенджеров.

Такие результаты в ходе опроса получил финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

«По данным исследования, 21% опрошенных россиян уже сменили тариф мобильной связи после того, как столкнулись с перебоями в работе привычных мессенджеров. Еще 17% рассматривают такую возможность в ближайшие месяцы. Пользователи переходят с тарифов где есть только интернет и звонки на пакеты, где включены СМС», — сказано в сообщении.