💬 Россияне переходят на тарифы с СМС из-за перебоев в работе мессенджеров

Люди меняют тарифы, пробуют новые мессенджеры и совмещают каналы связи.

Около 21% россиян поменяли тариф мобильной связи из-за сбоев в работе мессенджеров.

Такие результаты в ходе опроса получил финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

«По данным исследования, 21% опрошенных россиян уже сменили тариф мобильной связи после того, как столкнулись с перебоями в работе привычных мессенджеров. Еще 17% рассматривают такую возможность в ближайшие месяцы. Пользователи переходят с тарифов где есть только интернет и звонки на пакеты, где включены СМС», — сказано в сообщении.

62% респондентов тариф не меняют, а ищут альтернативные способы общения.

28% опрошенных скачали новые мессенджеры, а 19% стали чаще звонить. Еще 14% перешли к общению через соцсети, в основном на сообщения во «ВКонтакте». Еще 9% стали чаще использовать электронную почту по работе, а 12% заявили, что в принципе сократили объем онлайн-общения.

Разные поколения отреагировали по-разному:

Возраст

Реакция

18-24 лет

41% активно пробуют новые мессенджеры, а 23% используют сразу несколько сервисов параллельно

25-35 лет

Комбинируют разные каналы связи

35-45

Вернулись к переписке во «ВКонтакте»

Старше 45 лет

Стали чаще пользоваться телефонными звонками и СМС

В опросе участвовали 3 тыс. россиян. 

