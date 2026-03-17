⚡️ Итоги дня: Минсельхоз Новосибирской области опроверг риск дефицита говядины, Modis объявил себя банкротом, из ОАЭ вывезли около 99% туристов

Продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-феврале 2026 года упали на 61% до 129,9 тыс. декалитров по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году.

Минсельхоз Новосибирской области опроверг риск дефицита говядины из-за болезни скота.

Сеть «Много лосося» провела дополнительный санитарный аудит кухни и бракераж готовой продукции после сообщений об отравлении нескольких клиентов.

Экспорт декоративной косметики из Южной Кореи в Россию в феврале 2026 года оказался на минимумах за полтора года.

Ретейлер «Светофор» за год закрыл более 10% своих магазинов из-за высокой конкуренции в отдельных городах и активного развития онлайн-торговли.

Сеть магазинов одежды Modis инициировала процедуру собственного банкротства. Эксперты связывают крах бизнеса с несколькими факторами: смерть основателя Игоря Сосина в 2020 году, падение покупательской способности и стремительный рост онлайн-торговли.

Цены на бензин на московских АЗС на неделе с 9 по 11 марта 2026 года выросли в среднем на 21 копейку. Средняя цена на литр АИ-92 — 63,37 рублей, на литр АИ-95 — 69,88.

Объединенная компания Wildberries и Russ направила предложения о покупке нескольким российским авиаперевозчикам. Среди потенциальных целей — чартерные авиакомпании Nord Wind («Северный ветер») и Azur Air. Интерес к покупке перевозчика в RWB объясняют партнерством с туроператором Fun&Sun.

Аэрофлот сократит количество мест в бизнес-классе — это позволит перевозить на 230 тыс. больше пассажиров в год.

Туристические компании вывезли из ОАЭ около 99% российских туристов. Все россияне, которые приезжали в страну по пакетному туру, уже вернулись домой.

В АТОР считают, что туристы не будут отдыхать в России вместо Ближнего Востока. Россияне «в силу своих зарубежных привычек» могут также выбрать Турцию или «безвизовую Европу».

Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол на разработчика ИИ-чатбота Character.ai о пропаганде ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Компании грозит штраф от 2 до 5 млн рублей.

Минтруд расширяет список профессий для альтернативной гражданской службы. Призывникам предлагается разрешить работать артистами балета цирка и мимического ансамбля, костюмерами, челюстно-лицевыми хирургами и инженерами-таксаторами.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник не исключает отмену моратория на смертную казнь. Ужесточение законодательства, сказал он, должно коснуться военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершивших военные преступления против гражданского населения.

Яндекс предлагает пользователям скачать карты, чтобы строить маршруты даже без интернета.

По состоянию на 31 декабря 2025 года число занимающихся футболом — 3 546 785 человек. В 2025 году численность занимающихся футболом в России возросла на 95 971 человека по сравнению с 2024 годом. Следующим после футбола идет плавание – 3 160 899 человек. Третье место у волейбола — 2 599 504 занимающихся.