👓 Научных работников могут освободить от НДФЛ

Вознаграждение ученых за работу в приоритетных областях предлагают не облагать налогом.

Депутат Сергей Миронов предлагает освободить научных работников от уплаты НДФЛ с доходов за работу в приоритетных областях научно-технологического развития.

Законопроект о поправках в НК внесен в Госдуму 17 марта 2026 года.

«Предлагается дополнить ст. 217 НК положением, предусматривающим освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов, полученных научными работниками (исследователями) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" в виде выплат по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением научной и (или) научно-технической деятельности», — говорится в пояснительной записке.

От НДФЛ предлагается освободить доходы научных работников, которые они получают за научную деятельность в приоритетных областях научно-технологического развития.

Эти направления были утверждены указом президента от 18 июня 2024 года № 529.

«Это высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика, превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство. Здесь же направления, касающиеся безопасности получения, хранения, передачи, обработки информации, укрепления социокультурной идентичности российского общества, повышения уровня его образования и многое другое», — пояснил Миронов.

Эта инициатива направлена на повышение мотивации ученых и престижа научной карьеры, добавил он.

Если закон примут, он вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.