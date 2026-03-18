94% сотрудников не считают работу препятствием для счастливой жизни

Молодежь не видит ничего плохого в том, чтобы не работать, даже если есть варианты трудоустройства, тогда как старшее поколение считает труд важным для хорошей жизни.

Большинство россиян уверены, что работа определяет стабильность общества (82%). Особенно с таким высказыванием согласны работники розничной торговли (90%) и сферы закупок (89%).

Об этом сказано в исследовании hh.ru, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Для 94% россиян работа не препятствует счастливой жизни, то есть баланс между этими сферами достижим. 61% считает, что можно хорошо жить только если есть работа. 68% участников опроса воспринимают работу как социальную норму: неправильно не работать, когда есть варианты трудоустройства.

Молодое поколение чаще считает, что можно не работать, даже при наличии вакансий. 37% россиян в возрасте 18-24 лет и 39% среди 25-34-летних предпочитают заниматься хобби и саморазвитием больше, чем работать.

«Среди опрошенных 18-24 лет более половины (57%) считают, что для хорошей жизни важнее иметь свободное время, чем работу <…>. Современная молодежь отличается высокой гибкостью — ищет баланс между работой и личной жизнью и ценит гармонию во всем», — сказала директор по исследованиям hh Мария Игнатова.

У старшего поколения представления о том, что труд — это основа хорошей жизни. Так считает 85% людей старше 55 лет и 71% 45-54-летних. Среди молодежи 18-24 лет так думает 57%, а среди 25-34-летних — 54%.