Совет ФНС: что делать, если не получается зарегистрировать ИП из-за отсутствия адреса в ФИАС

В сервисе онлайн-регистрации бизнеса можно отправить уведомление об отсутствии адреса в уполномоченный орган местного самоуправления.

Налоговую службу попросили дать разъяснения в ситуации, когда не получается зарегистрироваться в качестве ИП из-за того, что адреса проживания нет в Федеральной адресной системе.

Подали заявление на госрегистрацию ИП. Получен отказ от 12.03.2026 на основании подп. «а» п. 1 ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ — якобы в связи с непредставлением необходимых документов.

Но фактическая причина отказа — невозможность указать адрес регистрации, поскольку адрес прописки отсутствует в ФИАС.

Семья зарегистрирована по адресу при военной части. Изначально адрес выглядел как «В/Ч №…». После отказа в регистрации ИП по рекомендации налоговиков официально сменили адрес на такой: «Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Военный городок».

Но этот адрес тоже отсутствует в ФИАС. По этой причине программа не позволяет корректно заполнить заявление. Прописаться по другому адресу невозможно, так как семья ждет предоставления военной жилищной субсидии.

При повторной подаче заявления указали адрес общежития, в котором фактически проживают, но получили повторный отказ.

То есть у человека есть официальная регистрация по месту жительства, но из-за отсутствия адреса в ФИАС невозможно подать заявление по форме Р21001, из-за чего налоговая отказывает в регистрации ИП.

Что делать в этой ситуации, спросили в чате ФНС.

Налоговики посоветовали регистрировать ИП через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

На этапе заполнения сведений об адресе («Расширенный поиск») в сервисе есть возможность направления заявки в виде уведомления об отсутствии адреса в соответствующий орган местного самоуправления, уполномоченный на присвоение адресов, для размещения в ГАР сведений об адресе.