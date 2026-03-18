Конституционный суд вернул персональную надбавку сотруднику, который нарушал дисциплину

Работодатель не может произвольно лишить сотрудника надбавки за высокую квалификацию, даже если работник нарушает трудовой распорядок.

Руководителя структурного подразделения лишили персональной надбавки «за высокую квалификацию» и уволили после трех дисциплинарных взысканий за неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин. Однако суд признал расторжение трудового договора незаконным. Женщину восстановили на работе, но не стали давать персональную надбавку.

Суды нижестоящих инстанций пришли к выводу, что надбавка — это стимулирующая выплата, которую может назначать или нет только работодатель. Отмена или уменьшение размера такой выплаты допускается в связи с нарушением внутреннего трудового распорядка.

Однако Конституционный суд считает, что работодатель не имеет права действовать произвольно. Зарплата сотрудника зависит от квалификации, сложности работы и количества затраченного времени. Надбавки и компенсации входят в зарплату и «должны выполнять функцию дополнительного средства побуждения работника к повышению эффективности его трудовой деятельности».

«Допущенное нарушение дисциплины даже если и оказывает негативное влияние на трудовую деятельность, то, как правило, лишь в тот период, когда оно совершено. Соответственно, снижение размера такого рода надбавки возможно лишь за тот оплачиваемый период, в течение которого нарушение было обнаружено работодателем», — сказано на сайте КС.

Нарушение трудового распорядка не говорит о неспособности сотрудника выполнять свою работу или об изменении уровня его квалификации. Это значит, что нарушения — не повод для снижения размера заработной платы и прекращения выплаты надбавки.