ВС РФ: уклонение отца от исполнения родительских обязанностей — основание для отказа в наследстве и выплатах

Если родитель уклоняется от уплаты алиментов, его могут лишить наследства, других социальных выплат и компенсаций в связи с гибелью ребенка.

Жительница Саратовской области в суде доказала, что отца, который не воспитывал ребенка, нужно признать недостойным наследником и оставить без выплат и компенсаций.

Она обратилась в суд с заявлением о лишении бывшего супруга права на получение социальной поддержки в связи с гибелью сына при выполнении задач в ходе СВО. Отец не принимал участие в воспитании ребенка и имел долги по алиментам.

Сначала суды первой и апелляционной инстанций считали доводы женщины необъективными и отказали в удовлетворении иска.

Однако Верховый суд решил, что злостное уклонение отца от содержания ребенка — это основание, чтобы признать его недостойным наследником.

Об этом сказано на сайте ВС РФ.

Дело отправили на новое рассмотрение с учетом позиции ВС.