ВС РФ: уклонение отца от исполнения родительских обязанностей — основание для отказа в наследстве и выплатах
Жительница Саратовской области в суде доказала, что отца, который не воспитывал ребенка, нужно признать недостойным наследником и оставить без выплат и компенсаций.
Она обратилась в суд с заявлением о лишении бывшего супруга права на получение социальной поддержки в связи с гибелью сына при выполнении задач в ходе СВО. Отец не принимал участие в воспитании ребенка и имел долги по алиментам.
Сначала суды первой и апелляционной инстанций считали доводы женщины необъективными и отказали в удовлетворении иска.
Однако Верховый суд решил, что злостное уклонение отца от содержания ребенка — это основание, чтобы признать его недостойным наследником.
Об этом сказано на сайте ВС РФ.
Дело отправили на новое рассмотрение с учетом позиции ВС.
