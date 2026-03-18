Не с каждой дачной постройки нужно платить налог на имущество

Налоговую льготу можно применить к одной постройке до 50 кв. метров.

Налог на имущество начисляют только на хозяйственные постройки, информацию о которых ФНС получила из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Если хозпостройка не относится к объектам недвижимости и не имеет характер капитального строения, ее не будет в ЕГРН, а значит налог платить не нужно. Например, это теплицы без капитального фундамента, сборно-разборные хозблоки, бытовки, навесы и другое.

В случае если постройка зарегистрирована в ЕГРН, то к ней можно применить налоговую льготу. На федеральном уровне в отношении одного объекта можно получить льготу на хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не превышает 50 кв. м и которое расположено на участке для ведения личного подсобного хозяйства, сада, огорода, индивидуального жилищного строительства.