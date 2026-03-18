Выплаты по ОСАГО вырастут: ЦБ пересмотрит правила определения расходов на ремонт

Средняя выплата по ОСАГО вырастет на 9% из-за того, что при расчете средней цены запчасти не будут учитывать стоимость аналога, если она на 70% дешевле оригинала.

Центробанк хочет изменить правила определения расходов на ремонт по ОСАГО с учетом рыночной ситуации.

Регулятор планирует при расчете средней стоимости запчасти не учитывать цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Пока что порог составляет 80%.

«Ожидается, что в результате таких изменений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 9%», — сказано на сайте ЦБ.

При расчете расходов на ремонт будут считать одноразовые детали. Например, уплотнители, наклейки. Сейчас их можно включить в стоимость ремонта, но не больше 2% от цены заменяемых запчастей. Изменения позволят считать такие детали в полном объеме.

Предложения и замечания к этому проекту регулятор будет принимать до 30 марта 2026 года.