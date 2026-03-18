Всех мигрантов могут обязать получать полис ОМС

На 2026 год оформлять полис медицинского страхования обязаны только иностранцы с визой. Это правило предлагается распространить на безвизовых мигрантов.

Депутаты от КПРФ предлагают обязать всех мигрантов оформлять полис ОМС.

Такой законопроект внесен в Госдуму 17 марта 226 года.

Скорая медицинская помощь незастрахованным лицам оказывается бесплатно и безотлагательно. Но порядок возмещения расходов больниц на экстренную медпомощь, госпитализацию, лечение, родовспоможение и другие медицинские услуги не определен, пишут авторы инициативы.

С 2018 года расходы российских регионов на лечение мигрантов без полиса ОМС превысили 66,3 млрд рублей, из них 42 млрд – в Москве.

Оформлять полис медстрахования обязаны только иностранцы и лица без гражданства при получении визы на въезд в РФ. А на граждан безвизовых стран это правило не распространяется.

Поэтому предлагается дополнить закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ нормами о том, что иностранный гражданин и лица без гражданства обязаны при въезде на территорию РФ предъявить полис медицинского страхования.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.