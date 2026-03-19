💬 При переводе денег иноагентам предлагают автоматически уведомлять отправителя

В банковских приложениях могут внедрить уведомления, если получатель состоит в списке иноагентов, экстремистов, террористов.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает добавить в банковских приложениях систему предупреждений при переводе денег лицам, включенным в реестр иностранных агентов или перечень экстремистских и террористических организаций.

Обращение он направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Чернышов считает, что россияне могут по незнанию переводить средства лицам или организациям, включенным в реестр иностранных агентов, перечень экстремистских и террористических организаций.

«Прошу рассмотреть возможность внедрения в банковских приложениях специальной системы уведомлений. В случае если получатель перевода включен в один из указанных реестров, пользователю может выводиться предупреждение, например: "Получатель включен в реестр иностранных агентов/перечень экстремистских или террористических организаций», — говорится в письме.

Сейчас банковские приложения не могут оперативно проверить получателя перевода.

«В истории операций часто отображается только имя или номер телефона, и человек не может понять, кому именно он отправляет средства. Это особенно актуально в ситуации, когда переводы осуществляются за бытовые услуги – курьерам, мастерам, небольшим магазинам или частным исполнителям», — пояснил Чернышов.

Он считает, что предложенная мера повысит финансовую и правовую информированность людей, снизит риск непреднамеренных переводов лицам, пораженным в правах, и создаст дополнительный механизм защиты граждан при компрометации их банковских данных.

Нейросети и ИИ

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты
5
Юлия Вячеславовна Безрутченко

