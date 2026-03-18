В 2026 году МЧС обновит правила противопожарного режима и перечни индикаторов риска

МЧС утвердило план нормативной работы на 2026 год.

Приказом МЧС от 26 февраля 2026 г. № 135 утвержден перечень НПА, которые ведомство должно подготовить в течение 2026 года.

МЧС планирует актуализировать ряд документов, в частности:

Что уточнят

НПА

Сроки актуализации

Правила противопожарного режима в РФ

Постановление правительства от 16.09.2020 № 1479

Апрель 2026

Перечни индикаторов риска при лицензионном контроле в сфере пожарной безопасности (ПБ)

Приказ МЧС от 29.09.2021 № 641

Июнь 2026

Типовые дополнительные профессиональные программы для лицензиатов и проектировщиков средств обеспечения ПБ

Приказ МЧС от 15.11.2022 № 1156

Июнь 2026

Проверочные листы при лицензионном контроле в сфере ПБ

Приказ МЧС от 15.12.2021 № 870

Сентябрь 2026

Проверочные листы при федеральном госпожнадзоре (ФГПН)

Приказ МЧС от 09.02.2022 № 78

Сентябрь 2026

Правила оценки соответствия объектов защиты требованиям ПБ путем независимой оценки пожарного риска

Постановление правительства от 31.08.2020 № 1325

Октябрь 2026

Также МЧС в декабре 2026 года планирует утвердить перечень должностных лиц надзорных органов, уполномоченных обжаловать постановления и определения по делам об административных правонарушениях.

