В 2026 году МЧС обновит правила противопожарного режима и перечни индикаторов риска
Приказом МЧС от 26 февраля 2026 г. № 135 утвержден перечень НПА, которые ведомство должно подготовить в течение 2026 года.
МЧС планирует актуализировать ряд документов, в частности:
Что уточнят
НПА
Сроки актуализации
Правила противопожарного режима в РФ
Постановление правительства от 16.09.2020 № 1479
Апрель 2026
Перечни индикаторов риска при лицензионном контроле в сфере пожарной безопасности (ПБ)
Приказ МЧС от 29.09.2021 № 641
Июнь 2026
Типовые дополнительные профессиональные программы для лицензиатов и проектировщиков средств обеспечения ПБ
Приказ МЧС от 15.11.2022 № 1156
Июнь 2026
Проверочные листы при лицензионном контроле в сфере ПБ
Приказ МЧС от 15.12.2021 № 870
Сентябрь 2026
Проверочные листы при федеральном госпожнадзоре (ФГПН)
Приказ МЧС от 09.02.2022 № 78
Сентябрь 2026
Правила оценки соответствия объектов защиты требованиям ПБ путем независимой оценки пожарного риска
Постановление правительства от 31.08.2020 № 1325
Октябрь 2026
Также МЧС в декабре 2026 года планирует утвердить перечень должностных лиц надзорных органов, уполномоченных обжаловать постановления и определения по делам об административных правонарушениях.
Обязательное обучение по пожарной безопасности. Новые правила 2026
Нарушения в сфере пожарной безопасности влекут наложение штрафов по КоАП в сотни тысяч рублей, дисквалификацию и приостановку деятельности.
Обучение ответственного за ПБ – обязанность работодателя.Готовый комплект курсов для дистанционного обучения – курсы соответствуют требованиям профстандарта «Специалист по пожарной профилактике» (коды А, В, С, D)
Выдаем документы установленного образца.
Затрудняетесь с выбором программы обучения по охране труда? Позвоните по номеру 8(800)300-92-97 или напишите в чат поддержки, поможем разобраться.
