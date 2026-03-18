Работнику выплатили компенсацию по решению суда: что с НДФЛ

Если работодатель не может удержать НДФЛ, нужно уведомить налоговую об этом.

Минфин разъяснил порядок удержания НДФЛ при выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда по решению суда.

Доходы, освобожденные от НДФЛ, перечислены в ст. 217 НК. Там не названы суммы среднего заработка за время вынужденного прогула. Значит, эти доходы облагаются НДФЛ в общем порядке.

Но НДФЛ не облагаются все виды компенсационных выплат, установленных законодательством, связанных, в частности, с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.

То есть сумма компенсации морального вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, освобождается от обложения НДФЛ, а в других случаях – облагается НДФЛ, поясняет Минфин в письме от 21.01.2026 № 03-04-06/3455.

В общем случае организация-налоговый агент должна удержать и заплатить НДФЛ с таких выплат работнику.

Но если в решении суда не разделена на части сумма, положенная работнику, и подлежащая удержанию в качестве НДФЛ, то организация не может удержать налог с такого дохода.

Если других выплат, с которых можно удержать начисленный налог, до окончания года не будет, нужно уведомить налоговую и сотрудника: о невозможности удержать НДФЛ;

суммах дохода, с которого не удержали налог;

сумме неудержанного НДФЛ.

Тогда налоговая пришлет работнику уведомление, и НДФЛ со своих доходов доплатит он сам.

