Работнику выплатили компенсацию по решению суда: что с НДФЛ
Минфин разъяснил порядок удержания НДФЛ при выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда по решению суда.
Доходы, освобожденные от НДФЛ, перечислены в ст. 217 НК. Там не названы суммы среднего заработка за время вынужденного прогула. Значит, эти доходы облагаются НДФЛ в общем порядке.
Но НДФЛ не облагаются все виды компенсационных выплат, установленных законодательством, связанных, в частности, с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.
То есть сумма компенсации морального вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, освобождается от обложения НДФЛ, а в других случаях – облагается НДФЛ, поясняет Минфин в письме от 21.01.2026 № 03-04-06/3455.
В общем случае организация-налоговый агент должна удержать и заплатить НДФЛ с таких выплат работнику.
Но если в решении суда не разделена на части сумма, положенная работнику, и подлежащая удержанию в качестве НДФЛ, то организация не может удержать налог с такого дохода.
Если других выплат, с которых можно удержать начисленный налог, до окончания года не будет, нужно уведомить налоговую и сотрудника:
о невозможности удержать НДФЛ;
суммах дохода, с которого не удержали налог;
сумме неудержанного НДФЛ.
Тогда налоговая пришлет работнику уведомление, и НДФЛ со своих доходов доплатит он сам.
Подробнее о том, как рассчитывать налоги и взносы в 2026 году, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите профессию с нуля от бухучета в 1С до налоговой оптимизации, легко справитесь с годовой отчетностью и проверками налоговой.
Цена курса со скидкой 75%: 4 900 ₽ вместо 19 900 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.