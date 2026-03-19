Глава Минэкономразвития: ЦБ делает все для нормализации денежно-кредитной политики
Центробанк перешел к «циклу снижения ключевой ставки». Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Сейчас идет цикл снижения ключевой ставки. Коллеги из Банка России прилагают максимум усилий, чтобы нормализовать денежно-кредитную политику», — сказал Решетников.
Также он добавил, что для это нужна долгосрочная стабильность бюджетной системы, поэтому кабмин приоритизирует расходы на секторы, которые обеспечивают реальный экономический рост.
Очередное заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке состоится 20 марта 2026 года.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.