Налоговые ставки по УСН снизили до 1% для социального и IT-бизнеса в Оренбургской области
Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли законопроект, по которому для компаний и предпринимателей, занятых в сфере IT, будут действовать пониженные ставки по УСН.
Самая низкая ставка для УСН «доходы» составила 1%, а для объекта «доходы минус расходы» — 5%.
Однако IT-бизнесу нужно соблюдать следующие критерии:
не меньше 70% профильных доходов;
среднемесячная зарплата сотрудников — не ниже пятикратного МРОТ, это 155 780 рублей.
«Пониженные ставки также получат социальные предприятия. Льготные ставки по "упрощенке" вводятся для:
производств изделий народных художественных промыслов;
дополнительного образования детей и взрослых;
предоставления услуг по дневному уходу за детьми;
деятельности клубов, домов народного творчества», — сказано на сайте парламента Оренбургской области.
Для производственных компаний на УСН «доходы минус расходы» — ставка будет 12,5%. В список отраслей входят: лесоводство и лесозаготовки, производство пищевых продуктов и напитков, производство текстиля, одежды, кожи, обработка древесины, производство бумаги. Условие получения льготы — иметь 70% долю профильных доходов.
