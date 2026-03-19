Налоговые ставки по УСН снизили до 1% для социального и IT-бизнеса в Оренбургской области

Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли законопроект, по которому для компаний и предпринимателей, занятых в сфере IT, будут действовать пониженные ставки по УСН.

Самая низкая ставка для УСН «доходы» составила 1%, а для объекта «доходы минус расходы» — 5%.

Однако IT-бизнесу нужно соблюдать следующие критерии:

не меньше 70% профильных доходов;

среднемесячная зарплата сотрудников — не ниже пятикратного МРОТ, это 155 780 рублей.

«Пониженные ставки также получат социальные предприятия. Льготные ставки по "упрощенке" вводятся для: производств изделий народных художественных промыслов;

дополнительного образования детей и взрослых;

предоставления услуг по дневному уходу за детьми;

деятельности клубов, домов народного творчества», — сказано на сайте парламента Оренбургской области.

Для производственных компаний на УСН «доходы минус расходы» — ставка будет 12,5%. В список отраслей входят: лесоводство и лесозаготовки, производство пищевых продуктов и напитков, производство текстиля, одежды, кожи, обработка древесины, производство бумаги. Условие получения льготы — иметь 70% долю профильных доходов.