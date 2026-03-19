На какой КБК платить пени и недоимку по НДС за 2025 год

В чате ФНС задали вопрос – на какой КБК в 2026 году оплачивать пени и недоимку по НДС за прошлый период 2025 года: деньги нужно отправлять на ЕНС или на отдельные КБК?

Можно пополнить ЕНП на общую сумму отрицательного сальдо, ответили налоговики.

«Распределение денежных средств с ЕНП в счет уплаты налогов будет произведено автоматически в соответствии со ст. 45 НК», — пояснил представитель ФНС.

Для пополнения ЕНП можно использовать онлайн-сервис с автоматическим заполнением реквизитов «Уплата налогов и пошлин», там нужно указать ИНН плательщика и сумму платежа.

