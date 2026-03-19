ОСАГО

🚗 Депутат предлагает привязывать полис ОСАГО к водителю, а не машине

Россиянам могут дать право выбора – страховать ответственность водителя нескольких авто или привязывать полис к конкретной машине.

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) следует разрешить привязывать не только к авто, но и к конкретному водителю.

Об этом сказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сейчас ОСАГО выдают на конкретную машину, а в полис можно вписать любое количество человек. Это удобно, если в семье один автомобиль и несколько водителей.

«Правильно было бы дать право выбора, чтобы сам водитель выбирал, ему как удобнее — либо он застраховал свою гражданскую ответственность и имеет право управлять любыми легковыми автомобилями, и если он виновник ДТП, то его страховая компания компенсирует [ущерб].

А если в семье один автомобиль и несколько водителей, то тогда полис уже привязывается к конкретному транспортному средству, и управляют им все члены семьи, вписанные в этот полис», — пояснил Нилов.

Такой законопроект уже вносили, но его не поддержали, добавил он.

Но парламентарий считает, что рано или поздно к такой норме придут. Это он связывает в том числе с распространением электросамокатов.

Сейчас для езды на электросамокате страховка не требуется, потому что к ТС привязана страховка самими организациями кикшеринга.

А если бы можно было страховать свою гражданскую ответственность, то было бы меньше случаев, когда из-за ДТП с самокатом пострадавшая сторона не может получить нормальную компенсацию, считает Нилов. 

Автор

Семен Николаев
