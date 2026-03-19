❕ Накрутку рейтинга и отзывы ботов могут приравнять к недобросовестной рекламе

Владельцев сайтов хотят обязать бороться с ботами.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» готовят законопроект, который установит ответственность для владельцев сайтов за накрутку рейтингов.

Об этом рассказал глава партии Сергей Миронов.

Сейчас в интернете, в том числе онлайн-торговле, часто накручивают рейтинги, оценки и отзывы при помощи ботов и других технологий.

Такие практики следует приравнять к недобросовестной рекламе или даже мошенничеству, так как это вводит потребителей в заблуждение с корыстной целью, считает депутат.

«Очевидно, что таким манипуляциям необходимо поставить жесткий барьер, а интернет-боты объявить вне закона в тех случаях, когда их использование приводит к нарушению прав граждан», — заявил Миронов.

Начать он предлагает с того, чтобы ответственность за чистоту рейтингов и оценок нес владелец сайта или интернет-площадки, на которой они размещены.

Для этого депутаты готовят изменения в законодательство, чтобы у правоохранительных и надзорных органов появились реальные рычаги борьбы с теми, кто занимается накрутками.

