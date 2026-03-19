❔ В каком месяце учитывать в расходах на АУСН НДФЛ, уплаченный 31 января 2026

Налоговики разъяснили, как учитывать в расходах на АУСН зарплату и НДФЛ.

Зарплату и НДФЛ за сотрудника выплатили 31 января, реестр также подан 31 января 2026 года. Каким числом зачесть в расходах на АУСН эти затраты, спросили в чате ФНС.

Налоговая рассчитает общую сумму НДФЛ на основании представленных сведений 25-го числа месяца за период выплат с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего.

Срок уплаты НДФЛ для налогоплательщиков на АвтоУСН:

28-е число текущего месяца (с выплат с 1 по 22 число);

последний рабочий день года (с выплат, произведенных с 23 по 31 декабря).

В этом случае по представленным сведениям о выплате доходов сотрудникам и НДФЛ, произведенным за период с 23 января по 22 февраля, срок уплаты НДФЛ приходится на 02.03.2026, пояснили налоговики.

Это связано с тем, что 28 февраля было выходным днем, поэтому срок уплаты переносится на первый после него рабочий день.

Поэтому суммы НДФЛ, рассчитанные за период с 23 января по 22 февраля 2026, будут учтены в составе расходов за март 2026 года.