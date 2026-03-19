Минтранс хочет снизить утилизационный сбор на импортные полуприцепы

Чтобы российские грузоперевозчики не проигрывали китайским, представители рынка предлагают снизить утильсбор на полуприцепы на 50-70%.

Для грузоперевозчиков предложили снизить утилизационный сбор на импортные полуприцепы, а также установить льготный лизинг на седельные тягачи. По мнению Минтранса, это позволит улучшить положение российских компаний, которые с 2025 года проигрывают конкурентам из Китая.

Для китайских компаний ставка лизинга на технику 3-6%, тогда как у российских — 21-25%. В результате себестоимость транспортных услуг выросла на 33%. Об этом пишут «Известия».

«Компании из КНР захватили 25-30% приграничных и транзитных перевозок. Их ставки ниже на 30-40%, у них есть дешевый транспорт и финансирование. Китайцы заезжают вглубь России до 2 000-2 500 км», — сказал генеральный директор транспортно-логистической компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман.

Также Минтранс планирует снизить ставки по ранее заключенным договорам лизинга и ввести понижающий коэффициент по ОСАГО для грузовиков.

Представители рынка считают, что важно уменьшить утильсбор на прицепы иностранных производителей на 50%, как в Беларуси. Ставку лизинга техники предлагают на уровне 8-10%.