Эксперт: закредитованный малый бизнес выиграет от снижения ключевой ставки

Предприниматели ждут, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. Такое решение особенно важно для малого и среднего бизнеса с высокой долговой нагрузкой.

20 марта 2026 года совет директоров Центробанка проведет очередное заседание по ключевой ставке. Регулятор уже неоднократно принимал решения о понижении ставки, поэтому рынок ждет дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Снижение ставки создаст условия для восстановления инвестиционной активности, что будет особенно заметно для малого и среднего бизнеса с высокой долговой нагрузкой.

«Постепенное смягчение денежно-кредитной политики создает условия для восстановления инвестиционной активности. Наиболее ощутимый эффект получат малый и средний бизнес с высокой долговой нагрузкой, строительство и торговля — с задержкой в два-три квартала», — сказал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

С начала 2025 года ключевая ставка снизилась с 21% до 15,5%.

Недавно мы писали, что в базовом сценарии ЦБ — снизить ключевую ставку до 15% годовых, а в более смелом — до 14,5%.