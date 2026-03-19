Банки и МФО будут сообщать об оформленных кредитах через Госуслуги

Чтобы у клиентов была достоверная информациях об оформленных займах, банки и МФО будут присылать им уведомления сразу после заключения договора.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, по которому банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны присылать клиентам уведомления о подписании кредитного договора через портал Госуслуг.

Это нужно сделать не позднее 15 минут после получения информации о подписании договора потребительского кредита или займа.

В уведомлении будут указаны ключевые сведения о кредите, контакты кредитора, информация о периоде охлаждения и инструкция как отказаться от займа.

Механизм будет работать следующим образом: банки и МФО передадут сведения о займах в бюро кредитных историй, а последние обязаны отправить уведомления в личный кабинет клиента на портале Госуслуги. Это будет, только если у человека есть подтвержденная учетная запись.

Если проект примут, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.

