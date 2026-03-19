Банки и МФО будут сообщать об оформленных кредитах через Госуслуги
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, по которому банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны присылать клиентам уведомления о подписании кредитного договора через портал Госуслуг.
Это нужно сделать не позднее 15 минут после получения информации о подписании договора потребительского кредита или займа.
В уведомлении будут указаны ключевые сведения о кредите, контакты кредитора, информация о периоде охлаждения и инструкция как отказаться от займа.
Механизм будет работать следующим образом: банки и МФО передадут сведения о займах в бюро кредитных историй, а последние обязаны отправить уведомления в личный кабинет клиента на портале Госуслуги. Это будет, только если у человека есть подтвержденная учетная запись.
Если проект примут, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.