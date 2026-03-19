🏃 Россияне хотят добираться до работы быстрее, чем за час. Но некоторые тратят больше, особенно Москва

68% россиян согласны тратить на дорогу до работы и обратно не более одного часа в день.

16% готовы добираться от одного до двух часов, а 1% — до 3 часов. 7% работников согласны ехать столько, сколько нужно, если везет корпоративный транспорт.

А еще 9% опрошенных хотят работать удаленно и не тратить время на дорогу.

Такие результаты получила платформа hh.ru, они есть у «Клерка».

«Удобное местоположение офиса, наличие корпоративного транспорта и возможность трудиться из дома сегодня существенно влияют на привлекательность вакансии. Эти факторы могут значительно повысить конкурентоспособность компании на рынке труда и непосредственно сказаться на желании соискателей рассматривать предложение о работе», — считает директор по исследованиям hh Мария Игнатова.

Готовность долго добираться различается по географии. Так, в регионах люди хотят готовы тратить на дорогу до работы и обратно не более часа в день. В Красноярском крае таких 83%, в Воронежской области – 79%.

А в Москве не согласны добираться дольше часа только 66%, а еще 24% готовы тратить от одного до двух часов.

На практике 23% россиян добираются до работы за 15-30 минут, меньше 15 минут – только 12%. У 18% респондентов дорога занимает 30-45 минут, у 20% — 45-60 минут.

Дольше часа в одну сторону едут 15% опрошенных.

Москвичи тратят на дорогу от дома до работы больше времени:

30% опрошенных – 45-60 минут;

21% — 1-2 часа.

Подробнее о том, как вести учет рабочего времени, расскажем на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Вы научитесь составлять трудовые договоры, начислять премии и пособия, вести трудовые книжки, предоставлять отгулы и работать с персданными.

Цена со скидкой 74%: 4 900 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».