👶 Единовременное пособие при рождении ребенка хотят поднять до 50 тысяч рублей

С 1 февраля 2026 года федеральное пособие составляет 28 450 рублей. Депутаты считают, что этого недостаточно, ведь не в каждом регионе есть такие дополнительные выплаты семьям.

17 марта 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект об увеличении размера единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тыс. рублей.

Размер федерального единовременного пособия с 1 февраля 2026 составляет 28 450,45 рубля. Региональные власти могут устанавливать дополнительные выплаты из своих бюджетов, но круг получателей и суммы значительно отличаются. Например, в Приморском крае при рождении первого ребенка выплата составляет 43 722 рубля. А в значительном числе регионов выплата не предусмотрена, и семьи могут рассчитывать только на федеральные деньги.

«В связи с изложенным проектом настоящего федерального закона предлагается повысить единый размер федерального единовременного пособия при рождении ребенка с 28 450,45 рубля (по состоянию на 2026 год) до 50 тысяч рублей», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты ожидают, что изменения станут дополнительным стимулом для увеличения рождаемости и устранения регионального неравенства.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.