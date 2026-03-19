⚡️ Итоги дня: помидоры подорожали на 6%, Алиса будет учить математике, продажи CD-дисков выросли на 70%

Россияне теряют интерес к слабоалкогольной продукции. Ее продажи в январе-феврале упали на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 129,9 тыс. декалитров (дал). При этом растут продажи ликеро-водочных изделий (ЛВИ): они увеличились на 15,2%, составив 3,252 млн дал.

Продажи CD-дисков на Wildberries выросли на 70%. В основном скупают музыку в MP3 формате.

Совокупная выручка жестких дискаунтеров в России по итогам 2026 года может составить 2,06 трлн рублей, увеличившись на 19,1%. Это станет самым низким показателем с 2018 года.

Помидоры в России за первую неделю марта 2026 года прибавили в цене почти 6%. На это повлияли сезонность и перебои с поставками из Ирана после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Швейцарская компания Richemont зарегистрировала товарные знаки в России для продажи ювелирных изделий Cartier и Van-Cleef.

Россияне в 2025 году потратили на покупку и доставку одежды и обуви из-за рубежа 67,6 млрд рублей, это на 137% превышает результаты 2024 года.

В 2025 году розничные продажи настольных персональных компьютеров (ПК) в России упали на 25-30% как в штуках, так и в деньгах. Продажи сократились до 981 тыс. устройств, а рынок сократился до 48 млрд рублей.

Доля учеников 1-4 классов, посещающих группы продленного дня в российских школах, к 2030 году должна составлять не менее 17,6%. Сегодня в них занимаются более 1,43 млн детей.

Яндекс запускает в Алисе AI режим обучения математике. Нейросеть поможет пользователю разобраться в задаче: задаст наводящие вопросы, объяснит принцип решения и предложит подобные примеры для закрепления.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что введение в школе оценок за поведение преждевременно. По его словам, они не выполняют свою основную задачу — защиту учителей.

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить продавать бензин несовершеннолетним на всей территории РФ.

В марте 2026 года количество солнечных часов в Москве может достичь рекорда.

Медведи вышли из спячки в Московском зоопарке.

Власти Владивостока рекомендовали жителям меньше проводить времени на улице и не открывать окна из-за смога от пожаров.

Некоторые турецкие отели начали делать россиянам скидки до 50%. Из-за того, что Европа сокращает объемы выезда, освобождающиеся места в отелях, которые были заняты европейцам. Их будут предлагаться российским туристам.

Плес и Калязин могут включить в маршрут Большого Золотого кольца.