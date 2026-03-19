😮 За еду на рабочем месте могут наказать + опрос «Клерка»

Если есть столовая или место для приема пищи, обед на рабочем месте может считаться нарушением трудовой дисциплины.

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева рассказала, когда прием пищи на рабочем месте посчитают нарушением трудовой дисциплины.

«Работодатель имеет право запретить прием пищи на рабочих местах и установить правило, что сотрудники должны есть только в специально оборудованных помещениях. Такие требования обычно закрепляются в правилах внутреннего трудового распорядка или других локальных нормативных актах организации. Если запрет установлен официально, и работник был ознакомлен с ним, его нарушение может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины», — отметила Голубева.

Такое правило не будет ухудшением условий труда, если работодатель обеспечил сотрудникам возможность нормально поесть в перерыв. Например, если есть комната для приема пищи или столовая.

Но само по себе употребление пищи на рабочем месте обычно не бывает самостоятельным основанием для ответственности, добавила эксперт. Главное – не что работник занят едой, а повлияло ли это на выполнение трудовых обязанностей.

Если сотрудник в рабочее время не исполняет свои обязанности, а длительное время (более 20-30 минут) занят приемом пищи – это могут счесть нарушением трудовой дисциплины. Тогда можно применить дисциплинарные меры.

В ТК прописано право работников на перерыв для отдыха и питания. В течение рабочего дня на это полагается не менее 30 минут и не более двух часов, которые не включаются в рабочее время. Время и продолжительность перерыва устанавливают правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.