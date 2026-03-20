В 2026 году вырос спрос на вакансии с обучением

Россияне больше учатся на инженеров по 3D-печати, копирайтеров, ландшафтных дизайнеров.

Зимой 2026 года в два раза вырос спрос на обучение по специальности инженер по 3D-печати. Также на 89% чаще искали курсы по копирайтингу, а по ИИ — на 5%.

Такие данные приводят эксперты Авито Работы и Авито Услуг.

Россияне больше интересуются программами по ландшафтному дизайну (на 66%). На 50% выросла популярность обучения на мастера педикюра.

При этом стало больше и вакансий с обучением.

«По данным Авито Работы, за последний год заметно выросло число вакансий курьеров, где компании готовы обучать сотрудников с нуля. Наиболее заметная динамика зафиксирована в ряде регионов Дальнего Востока: в Забайкальском крае количество таких вакансий увеличилось на 109%, в Приморском крае — на 68%, в Сахалинской области — на 48%», рассказал директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.

Больше всего выросло число вакансий с обучением для грумеров — на 40%, при этом средние предлагаемые зарплаты составляют 63 571 руб.

Продолжает расти число вакансий для рекрутеров с обучением с нуля: рост на 25%, при средних зарплатных предложениях 81 009 руб.