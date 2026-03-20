Ипотека

Семейную ипотеку предлагают давать семьям с детьми до 16 лет, а первоначальный взнос обнулить

На 2026 год нельзя взять льготную ипотеку, если детям больше 7 лет.

Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова предлагают давать семейную ипотеку людям с детьми до 16 лет.

Письмо с предложением направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Считаем необходимым расширить возрастной критерий, предоставив право на участие в программе "Семейная ипотека" гражданам РФ, имеющим ребенка, возраст которого не превышает 16 лет на дату заключения кредитного договора», — написали парламентарии.

Сейчас льготную ипотеку могут взять россияне с детьми только до 7 лет.

«Не менее важно решить вопрос с уменьшением первого взноса по программе "Семейная ипотека". Сегодня он составляет 20% от стоимости жилья, но из-за отсутствия средств для подавляющего большинства россиян даже такие льготные условия невыполнимы.

"Справедливая Россия" предлагает дать возможность гражданам заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0%. Для начала тем, кто передает в залог банка свое предыдущее жилье», – заявил Миронов.

Также он предлагает снизить ставку по льготной программе с 6% до 3% годовых.

Автор

Ирина Клишковская
Комментарии

2
ГлавнаяБухСтрим