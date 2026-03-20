СФР уточнил, как выбирать код ОКВЭД сельскохозяйственным товаропроизводителям

Вид деятельности «Смешанное сельское хозяйство» подходит только тем, кто занимается одновременно и растениеводством, и животноводством.

СФР уточнил порядок применения по ОКВЭД2 кода 01.50 «Смешанное сельское хозяйство» для сельхозпроизводителей.

Этот код применяется, если предприятия одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством.

«Но если прибыль от одного из направлений составляет 66% и более, то необходимо выбрать именно это направление как основной вид деятельности. То есть указать вид деятельности растениеводство или животноводство, по которому прибыль более 66%, а не смешанное сельское хозяйство», — поясняет фонд.

Это важно для определения страхового тарифа: он зависит от класса профессионального риска. Для «смешанного сельского хозяйства» установлен 5 класс, а растениеводство и животноводство могут иметь более высокие тарифы.

Для снижения страховой нагрузки СФР рекомендует подать заявление до 15 апреля.

Также сельскохозяйственные товаропроизводители должны до 15 апреля подать заявление о выделении подразделений в самостоятельные классификационные единицы (СКЕ).

Условия для выделения СКЕ:

подразделение ведет вид деятельности, отличный от основного и указанный в ЕГРЮЛ;

отдельный бухгалтерский учет по этому виду деятельности;

нет задолженности по страховым взносам, пени и штрафам на день подачи заявления;

если все условия соблюдены, СФР установит отдельный страховой тариф для СКЕ.

Выделить структурные подразделения в СКЕ могут не только сельхозпроизводители, но и все страхователи, структурные подразделения которых соответствуют указанным требованиям, добавил фонд.