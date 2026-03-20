✉ Бизнес переходит на общение по электронной почте вместо Telegram

Из-за нестабильной работы мессенджера Telegram с 1 по 14 марта 2026 года стало больше сообщений, которые пользователи отправляют по электронной почте. В годовом выражении писем стало на 36% больше или 625,3 млн.

Также в эти дни вырос и процент открытий электронных писем (+1,06%). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные платформы Unisender и сервиса «Рег.решения».

У бизнеса растет запрос на пользование почтовой инфраструктурой. В 2025 году корпоративные домены были только у 13,7% компаний, но из-за сбоев в мессенджерах многие снова вернутся к электронной почте.

Роскомнадзор официально не блокировал работу мессенджера Telegram, только голосовые вызовы, которые недоступны с августа 2025 года. Несмотря на это, у пользователей проблемы с доступом к перепискам. Пик жалоб пришелся на 15 марта 2026: пользователи оставили 12 727 обращений на портале «Сбой.рф».

А у вас произошли изменения в рабочей переписке? Делитесь ниже в комментариях.